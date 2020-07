Coronavirus, le regole per chi viaggia dall’estero in Italia. FOTO

1/15 ©Getty

Mentre si ricomincia a viaggiare nel post pandemia da coronavirus, l’Italia cerca di difendersi dai contagi di rientro dall’estero. Così per chi vuole venire nel nostro Paese ci sono diverse regole da rispettare, che comprendono misure che vanno dalla quarantena all’autodichiarazione. Ma non solo: c’è anche una lista di 13 Paesi di provenienza dai quali non si può entrare, così come da tutti i Paesi extra Schengen

Coronavirus, Speranza: "Divieto di ingresso per chi arriva da 13 Paesi"