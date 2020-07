5/23 ©Getty

Le Cirque du Soleil, si è arreso e ha avviato la procedura di bancarotta secondo la normativa canadese. Il ceo Daniel Lamarre ha dichiarato che "con zero ricavi a causa della chiusura forzata di tutti gli spettacoli per il Covid-19, il management ha dovuto agire in modo deciso per proteggere il futuro dell’azienda". Ora, con un accordo, gli attuali azionisti dovrebero acquisire quasi tutti gli asset in un riassetto che prevederà una parte di cash, di debito e di nuovo capitale per sostenere i lavoratori e ripartire con nuovi spettacoli

Cirque du Soleil fa ricorso alla bancarotta