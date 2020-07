Coronavirus, oltre 560mila morti nel mondo. Usa: 63mila casi in 24 ore

Il bilancio complessivo a livello globale sfiora la soglia dei 12,5 milioni di contagiati, come riportano i dati della Johns Hopkins University. In calo i casi nello Stato australiano di Victoria

La pandemia da Covid-19 continua in tutto il mondo. Sono oltre 560mila i morti registrati finora a livello globale, mentre il bilancio complessivo dei casi sfiora la soglia dei 12,5 milioni, come riportano i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University . Situazione ancora critica negli Usa, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 63.643 nuovi casi ( CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Negli Usa oltre 3 milioni di contagi

Negli Stati Uniti, il giorno prima, i casi erano stati ancora di più, cioè oltre 65.500. In totale i contagi nel Paese sono 3.181.846, e le vittime oltre 134 mila. Con oltre 3 milioni di contagi, gli Usa restano l’area più colpita dal virus. Segue il Brasile, con oltre 1 milione e 800mila contagi.

In Australia casi in calo a Victoria

Intanto, lo Stato australiano di Victoria ha registrato ieri 216 nuovi casi di coronavirus, il 25% in meno rispetto ai 288 di giovedì, come ha spiegato il premier dello Stato, Daniel Andrews, sottolineando che - nonostante la flessione - nei prossimi giorni "vedremo sempre più casi aggiuntivi". La capitale dello Stato - Melbourne - è di nuovo in lockdown e vi resterà per le prossime sei settimane. A livello nazionale, secondo la Johns Hopkins University, l'Australia registra 9.553 contagi, inclusi 107 morti.