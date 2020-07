Sono oltre 5 milioni le persone che hanno ricevuto l’ordine di restare a casa nella seconda città più grande del Paese. Oltre allo Stato di Victoria, colpito anche il New South Wales: chiusi i confini tra i due territori, che sono i più popolosi d’Australia. Dispiegati polizia e militari per controllare che non venga violato l’isolamento, iniziata la distribuzione di cibo e altri beni necessari. LE FOTO