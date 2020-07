In Catalogna, nel Nord della Spagna, nuovo lockdown per 200mila persone. Gli Stati Uniti continuano a macinare record di contagi quotidiani, l'ultimo bilancio giornaliero è di oltre 56mila casi. Il conteggio delle vittime in Russia è tornato a superare quota 10mila. Il Brasile è a oltre 1,5 milioni di casi e più di 63mila decessi. Preoccupa l'Australia, con migliaia di residenti in lockdown a Melbourne