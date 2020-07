Coronavirus, oltre 57.000 casi in Usa in 24 ore: è record

Negli Stati Uniti per il terzo giorno consecutivo si registrano 50.000 nuovi malati. Preoccupa ancora l'America Latina. Cresce il numero di contagi da Covid-19 a livello globale e oltrepassa gli 11 milioni. Le vittime, in totale, sono oltre 523.700

Il numero di casi di Coronavirus nel mondo continua a crescere e supera quota 11 milioni. Le vittime sono oltre 525.000. A tracciare il bilancio sono i dati della Johns Hopkins University . Preoccupano soprattuto gli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 57.562. Si tratta di una cifra record ed è il terzo giorno consecutivo con oltre 50.000 nuovi malati. I casi di Covid-19 negli Usa, in totale, salgono così a 2,79 milioni e i decessi 129.405 ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Ancora molti contagi in America Latina

Continua a salire il numero dei contagi anche in America Latina. Un picco nelle ultime 24 ore (70.644) ha dimostrato che la curva della pandemia non si è ancora assestata, mentre i casi hanno raggiunto i 2.793.946, con un forte incremento anche dei morti a 124.118 (+2.736). Il Brasile continua a tirare la crescita dei numeri, con un ritmo in linea con gli ultimi giorni, sia per i contagiati (1,539.081, +42.223), sia per i morti che hanno raggiunto quota 63.174 (+1.290). La coppia dei Paesi che seguono è composta da Perù (295.599 e 10.226) e Cile (288.089 e 6.051). Ci sono poi sette Paesi con più di 30.000 contagi: Messico (245.251 e 29.843), Colombia (109.505 e 3.777), Argentina (72.786 e 1.437), Ecuador (60.657 e 4.700), Panama (35.995 e 698), Rep. Dominicana (35.148 e 775), e Bolivia (35.528 e 1.271).