Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Borse asiatiche: sono deboli e miste, Tokyo -0,27%

Le Borse asiatiche sono deboli e miste per il nuovo record di contagi negli Usa: oltre 60 mila in 24 ore, per un totale che sfiora i 3 milioni. Pesa anche il nuovo calo del prezzo del petrolio. Tokyo perde lo 0,27%, Hong Kong avanza dello 0,36%, Shanghai dell'1,07% e Seul cede lo 0,25%. Ieri Wall Street ha chiuso in calo, per le prese di beneficio. I listini Usa si sono sgonfiati, dopo tanti rialzi

consecutivi.