Coronavirus mondo, in Usa record di nuovi casi: oltre 60mila in 24 ore

È il nuovo primato registrato nel Paese attualmente più colpito dal virus. Ma Trump twitta: "Il tasso di mortalità è sceso di dieci volte". Allarme anche in Libia, dove continuano a crescere i contagi. Scontri nella notte in Serbia, dove il presidente Vucic ha introdotto nuove restrizioni a causa dell'aumento di contagi

Sono 11.829.602 i casi di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE) registrati in tutto il mondo secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese con più casi: nelle ultime 24 ore sono stati oltre 60mila i nuovi contagi, anche se il presidente Donald Trump cerca di tranquillizzare i suoi concittadini twittando che "il tasso di mortalità è sceso di oltre dieci volte". Rimangono preouccupanti i focolai europei, come in Serbia, dove nelle notte si è scatenata una guerriglia urbana nella capitale Belgrado (LE FOTO) dopo la reintroduzione del coprifuoco da parte del presidente Vucic. In Libia continuano a salire i casi, così come in America Latina, dove sono stati superati i tre milioni di contagi.

Ancora un nuovo record di casi di contagio negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. Ma il presidente Donald Trump minimizza e si scaglia anche contro il virologo Anthony Fauci: ”Nel nostro Paese siamo in un buon posto, non sono d'accordo con lui. Il dottor Fauci aveva detto non indossate le mascherine e ora dice di indossarle, e aveva detto di non chiudere alla Cina mentre io l'ho fatto ugualmente. Non ho ascoltato i miei esperti e ho vietato l'ingresso alla Cina. Se non l'avessi fatto - ha aggiunto il presidente americano - oggi staremmo peggio. E invece abbiamo fatto un buon lavoro".



In America Latina preoccupa il Brasile

Hanno superato i tre milioni i casi di Covid-19 registrati in America Latina e nei Caraibi dall'inizio dell'epidemia. Di questi, secondo un rapporto stilato da Afp sulla base di dati provenienti da fonti ufficiali, più della metà riguardano il Brasile, dove il virus ha ucciso oltre 66mila persone. I contagi confermati tra continente e Caraibi sono 3.023.813, e i decessi dovuti al coronavirus nella regione, attuale epicentro della pandemia, 139.999.

La capitale Belgrado è stata centro di proteste di gruppi antigovernativi che hanno avuto inizio poco dopo la conferenza stampa nella quale il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato nuove misure restrittive per contenere una rinnovata ondata di contagi e decessi per il coronavirus. Si tratta di coprifuoco per tutto il prossimo fine settimana e il divieto di raduno con più di cinque persone al chiuso e all'aperto. Le manifestazioni si sono trasformate in una protesta violenta contro il governo e il presidente, accusati di cattiva gestione dell'emergenza sanitaria e di proseguire con una politica autoritaria e di controllo sui mezzi di informazione.

