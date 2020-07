Il presidente del Consiglio continua la sua missione europea in vista del Consiglio del 17 luglio. Oggi l’incontro a Madrid con Pedro Sanchez. Ieri da Lisbona, parlando degli aiuti post pandemia, ha ribadito: “Se alcuni Paesi avranno maggiore difficoltà tutti gli altri ne risentiranno. Abbiamo bisogno di una ripresa economica non solo dei nostri Paesi ma per l'Ue. Non ci saranno vincitori e vinti”. Nessuna presa di posizione sul Mes, sul quale proseguono le tensioni interne alla maggioranza con il M5s

Conte: “Serve ripresa economica per l'Ue. Non ci saranno vincitori e vinti”

Dal Portogallo, Conte ha ricordato che non ci sono aiuti, "cappelli in mano": c'è un solo rischio, "la fine del mercato unico europeo", ed è un rischio che solo una risposta tempestiva dell'Europa potrà evitare. Il presidente del Consiglio ha incontrato il premier portoghese Antonio Costa e ha poi commentato su Twitter: "Felice di incontrare oggi a Lisbona l'amico Antonio Costa. Italia e Portogallo lavorano insieme per ottenere dall'EUCouncil una risposta immediata, forte e adeguata alla grande crisi che stiamo vivendo. Non c'è tempo da perdere, bisogna avere il coraggio di decidere. Subito". "Abbiamo bisogno di una ripresa economica non solo dei nostri Paesi ma per l'Ue. Non ci saranno vincitori e vinti. Non dobbiamo convincere qualcuno che il Portogallo o l'Italia abbiano bisogno di aiuti", ha sottolineato Conte, chiedendo una risposta tempestiva e "nessun compromesso al ribasso". E tornando a evocare che, alla rigidità dei Paesi della "Lega anseatica" sul Recovery Fund, l'asse del Sud potrebbe rispondere con medesima durezza su alcuni aspetti del Quadro finanziario pluriennale, come quello dei rebates. "Il piano Next Generation Ue e il quadro finanziario pluriennale costituiscono un unico pacchetto", ha aggiunto il premier. "O ne usciamo tutti insieme o non ne esce nessuno", gli ha fatto eco Costa.