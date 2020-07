Tutte le risposte sul prestito Mes

3/8

In quanto tempo si possono restituire e con quali costi? I soldi vanno restituiti al massimo in 10 anni. Il tasso di interesse è molto basso.

Se la restituzione avviene in sette anni, il tasso è addirittura negativo. In sostanza non si paga alcun interesse e si restituisce un po’ meno di quanto preso a prestito.

Per il prestito decennale il tasso è quasi nullo: 0,08%.