Coronavirus, nel mondo oltre 11,6 milioni casi. Bolsonaro ha sintomi

Usa: oltre 2,9 milioni di casi e 130mila decessi

Il coronavirus torna a far paura: i principali focolai nel mondo. FOTO

Il Paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti rimangono gli Stati Uniti, dove sono stati registrati altri 55mila casi in un giorno. I contagi totali sono 2.922.000, di cui 130.208 decessi. I casi continuano a crescere in 32 Stati su 50. È risultata positiva al virus - ma non ha alcun sintomo - anche Keisha Lance Bottom, sindaca afroamericana di Atlanta. Intanto, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che “le scuole devono aprire in autunno". Il tycoon ha accusato Joe Biden e i democratici di non voler riaprire le scuole in autunno "per motivi politici e non sanitari. Pensano che questo li aiuterà in novembre" a vincere le elezioni (GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI FINO AL 3 NOVEMBRE).