Coronavirus Israele, quasi 30mila casi: esteso stato emergenza. FOTO

La pandemia continua a estendersi nei territori israeliani con 29.366 casi positivi registrati il 4 luglio. Il ministero della sanità segnala che sono seimila in più rispetto a una settimana fa e 1.800 in più rispetto a due giorni fa. Situazione simile anche nei territori palestinesi in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est dove, secondo l'agenzia di stampa Wafa, il numero dei casi positivi è salito a 4.250, il doppio di una settimana fa. Anche Abu Mazen estende lo stato di emergenza