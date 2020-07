Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 43.091 casi di contagio, ma il presidente, durante le celebrazioni del 4 luglio, sostiene che la battaglia contro il virus "venuto dalla Cina" sta "facendo progressi". In Brasile più di 1.000 morti per il quinto giorno consecutivo

Sono oltre 11,2 milioni i casi di coronavirus accertati nel mondo con il bilancio dei morti che ha superato quota 530mila. È quanto emerge dai dati aggiornati al 5 luglio nella mappa globale dell’università americana Johns Hopkins. Proprio negli Usa sono oltre 43mila i contagi nelle ultime 24 ore, con un nuovo record in Florida dove sono stati registrati 11.400 nuovi casi. Ma il presidente americano Donald Trump, durante le celebrazioni del 4 luglio, alla Casa Bianca sostiene che la battaglia contro il virus “venuto dalla Cina” sta “facendo progressi”. Intanto la situazione rimane drammatica in Brasile e la pandemia non frena in molti altri Paesi (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE: MAPPA).