Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

L'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dettagli sul bonus partito il primo luglio. Può essere usato per pagare tramite agenzia di viaggio e tour operator e nel conto potrà essere inserito anche il costo dei servizi in spiaggia come l'ombrellone e i lettini. Vale per soggiorni di cui almeno un giorno ricada nel 2020, quindi anche per capodanno. LA GALLERY