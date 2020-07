Parte il Btp Futura: a chi conviene e quanto renderà

1/5

Da oggi a venerdì i risparmiatori italiani (e anche quelli esteri, a patto che non provengano dagli Stati Uniti) possono sottoscrivere il nuovo titolo decennale ideato dal Ministero dell'Economia per pagare le spese legate alla pandemia: il Btp Futura. Per i primi quattro anni pagherà una cedola - cioè un interesse - dell’1,15 per cento. Dal quinto al settimo anno si raggiungerà l'1,30 per cento, che dall'ottavo al decimo crescerà all'1,45 per cento. In media si dovrebbe arrivare così all'1,285 per cento all'anno sul decennio.