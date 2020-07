Coronavirus, lettera esperti all’Oms: “C’è trasmissione aerea”

In un articolo in via di pubblicazione su una rivista scientifica, 239 esperti di 32 Paesi sostengono che anche le particelle più piccole possano infettare le persone quando inalate e chiedono all’agenzia Onu di rivedere le proprie raccomandazioni. Un responsabile tecnico dell’Oms ha replicato: “L’ipotesi non è supportata da prove solide”