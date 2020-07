Coronavirus Campania, De Luca: "Pericoloso rilassamento generale"

Il presidente della Regione ha sottolineato che "in queste condizioni, il rischio è quello di non arrivare neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l'anno scolastico in condizioni gravissime". Da domani, 7 luglio, viene revocata la zona rossa a Mondragone, teatro nelle scorse settimane di un focolaio di Covid-19

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, torna a parlare della situazione coronavirus: "Si rilevano comportamenti che segnalano un pericoloso rilassamento generale. In queste condizioni il rischio è che non arriveremo neanche a settembre, quando potremo essere costretti ad affrontare l'anno scolastico in condizioni gravissime" (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - IL BOLLETTINO).