7:34 - In Campania 5 casi positivi su 1.848 tamponi



Sono cinque le persone risultate positive in Campania su 1.848 tamponi esaminati. Sono i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania. In totale sono 4.719 i positivi su 292.593 tamponi esaminati. Zero i decessi (il totale è pari a 432) mentre sono due le persone guarite (il totale è di 4.086 persone di cui 4.085 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti).