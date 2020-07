Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 27 i nuovi casi registrati ieri in Campania, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sale così a 4.746, un paziente guarito, che porta il dato complessivo a 4.087, e nessun decesso, che restano 432. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

In Campania 27 nuovi casi e nessun decesso



Sono 27 i nuovi casi registrati ieri in Campania, il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sale così a 4.746, un paziente guarito, che porta il dato complessivo a 4.087, e nessun decesso, che restano 432. I tamponi effettuati sono 775 per un totale di 293.368 dall'inizio dell'emergenza. Questi i dati ufficiali forniti dall'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Intanto, preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino, accertati nelle ultime 48 ore. A quanto si apprende, i possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi esteri.