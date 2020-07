Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

208 nuovi casi (ieri 192) e 8 morti (ieri 7) in 24 ore. Calano i pazienti in terapia intensiva (72, -2 rispetto a ieri) ma crescono gli attualmente positivi (+67, in totale 14.709). Dieci regioni ad aumento zero, in Lombardia 111 nuovi contagi registrati e 3 decessi. In Veneto firmata una nuova ordinanza che prevede la denuncia per chi rifiuta il ricovero e la multa di mille euro. Decine i nuovi focolai in Italia, tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh. Oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo.