L'Encierro, la corsa per le strade della città di Pamplona dei tori, quest'anno è stato sospeso per rispettare le misure di sicurezza anti Covid. Dopo le proteste dei tradizionalisti che ieri sono scesi a manifestare per le strade della città, martedì 7 luglio sono stati gli animalisti a far sentire la propria voce

Coronavirus, niente corsa dei tori a Pamplona. FOTO