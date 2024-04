Anglo American boccia l'offerta da 36 miliardi di Bhp

"La proposta di Bhp è opportunistica e non valorizza le prospettive di Anglo American"

La società britannica ha spiegato che l'offerta di Bhp "prevede una struttura che il consiglio di amministrazione ritiene altamente non attraente per gli azionisti di Anglo American". Anglo ha consigliato agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in relazione alla gigantesca offerta, che ha il potenziale di rimodellare radicalmente il settore. "La proposta di Bhp è opportunistica e non valorizza le prospettive di Anglo American, mentre diluisce significativamente il valore relativo della partecipazione degli azionisti di Anglo American rispetto a quelli di Bhp - ha dichiarato Stuart Chambers, presidente di Anglo - La struttura proposta è inoltre molto poco attraente e crea una sostanziale incertezza e un rischio di esecuzione a carico quasi interamente di Anglo American, dei suoi azionisti e degli altri stakeholder". Bhp è interessata a ottenere le attività globali del gruppo nel settore del rame, tra cui le operazioni in Cile e Perù. L'offerta si baserebbe innanzitutto sulla scissione da parte di Anglo delle sue attività di platino e di minerale di ferro in Sudafrica.