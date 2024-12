Lavoro, 184 mila annunci per professionisti Ict: i ruoli più cercati

Introduzione

In Italia, la domanda di professionisti Ict - Information and Communications Technology, in italiano tecnologie dell'informazione e della comunicazione - si è stabilizzata a un livello elevato, ma il sistema formativo fatica a rispondere alle esigenze del mercato.

Questo divario tra la richiesta di competenze digitali e la loro effettiva disponibilità rappresenta un ostacolo critico alla trasformazione digitale del Paese e al suo sviluppo economico. I dati emergono dall’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2024, realizzato dalle le quattro principali associazioni nazionali rappresentative del settore Ict: Aica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, in collaborazione con Talents Venture. L’Osservatorio è stato presentato di recente a Roma nel corso dell’evento “Competenze Digitali: un’opportunità per lo sviluppo del Paese" presso ZestHub, con la partecipazione di rappresentanti di imprese, Accademia e Istituzioni