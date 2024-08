Introduzione

Come evidenzia un’indagine condotta dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, circa un terzo delle aziende ricorre all’intelligenza artificiale per valutare i candidati. Di questi la metà, secondo il Financial Times, la usa per migliorare il proprio profilo con il rischio di biglietti da visita "viziati" dalla tecnologia.

L’abuso dell’AI porta inoltre a ricadute emotive. Il documento System Card - diffuso dalla società OpenAI - mette in guardia dal rischio di un legame di dipendenza degli utenti convinti di poter soppiantare le relazioni umane con software e robot.