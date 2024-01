In Norvegia consentito lo scarico dei rifiuti minerari nei fiordi

Friends of the Earth Norvegia e Nature and Youth, le due organizzazioni ambientaliste che hanno portato la vicenda in tribunale, sono state condannate a pagare spese legali per circa 130mila euro

La battaglia legale

Dopo una controversia durata 15 anni, la società privata Nordic Mining ha ottenuto il via libera per smaltire 170 milioni di tonnellate di rifiuti minerari sul fondo del fiordo di Forde. Friends of the Earth Norvegia e Nature and Youth, le due organizzazioni ambientaliste che hanno portato la vicenda in tribunale, sono state invece condannate a pagare spese legali per circa 130mila euro. Il caso potrebbe essere portato davanti alla corte d'appello, ma le organizzazioni ambientaliste affermano che le loro risorse economiche sono attualmente insufficienti a proseguire la battaglia legale.