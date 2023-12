Inquinamento, in montagna mezzo chilo di plastica e rifiuti ogni km

Salute e Benessere

I contenitori in plastica danno l'idea di non avere data di scadenza, di resistere alla prova del tempo e di essere sempre pronti per l'uso. Ma è davvero così? O ci sono rischi per la salute? Per scoprirlo occorre capire in primo luogo di cosa sono fatti e quali sostanze ci sono dentro

In un recente articolo la Cnn si è occupata in particolare del bisfenolo A (nella foto la sua struttura chimica), abbreviato in Bpa, sostanza chimica molto utilizzata in tutti i paesi industrializzati. Viene impiegato nella produzione delle plastiche in policarbonato (molto diffuse per le proprietà di trasparenza, resistenza termica e meccanica), utilizzate anche nei recipienti per uso alimentare. Gli usi in campo non alimentare vanno dalla carta termica degli scontrini ai dispositivi odontoiatrici