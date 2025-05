Sostenibilità, PoliMi: Impact Award 8 progetti innovativi per ambiente

Il PoliMi Graduate School of Management, in occasione della prima edizione dell’Impact Award, premia otto progetti che coniugano innovazione sociale e ambientale, guardando al futuro dei territori. “Non è solo un premio, ma un impegno a valorizzare chi realizza una crescita sostenibile” ha spiegato Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti

Dallo sviluppo di tecnologie green alla creazione di centri antiviolenza, passando per progetti di riciclo e nuove soluzioni per l’abitare: gli otto progetti premiati nella prima edizione dell’Impact Award guardano al futuro dei territori coniugando innovazione sociale ed ambientale. Il riconoscimento promosso da PoliMi Graduate School of Management, insieme al Politecnico di Bari e al centro di ricerca Tiresia, realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha coinvolto imprese e Pubbliche Amministrazioni che hanno realizzato iniziative fortemente orientate alla sostenibilità.

Il commento di Dario Scannapieco, Ceo di Cassa Depositi e Prestiti “I progetti dell’Impact Award raccontano storie di eccellenza, in Italia e all’estero, e territori che innovano. Questo premio nasce da lontano, frutto della profonda trasformazione culturale e operativa di Cdp, che oggi mette al centro sostenibilità e impatto riconoscendo esperienze di successo e stimolando processi emulativi. L’Impact Award non è solo un premio, ma un impegno a valorizzare chi realizza una crescita sostenibile, in grado di stimolare un cambiamento sistemico”, ha spiegato Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.