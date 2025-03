Politecnico Milano: "Con l’IA dimezzato numero studenti che lasciano"

Introduzione

L’intelligenza artificiale messa al servizio degli studi universitari può aiutare a diminuire il numero di studenti che lasciano i corsi. O almeno, è quello che è successo al Politecnico di Milano: secondo quanto fatto sapere dallo stesso ateneo, infatti, l’Università è riuscita a ridurre il tasso di abbandono del 50% - passando dal 20% al 10% - utilizzando modelli statistici e strumenti propri dell’intelligenza artificiale.

Secondo quanto fatto sapere dallo stesso Politecnico, “grazie a algoritmi di Machine Learning, l’ateneo è riuscito a prevedere in anticipo gli studenti a rischio di abbandono, permettendo di adottare soluzioni mirate, dal tutoraggio personalizzato a supporti psicologici, per aiutarli a superare le difficoltà e completare con successo il loro percorso accademico”. Le analisi, ha spiegato ancora l’università, sono state condotte sulla base dei dati di tutti gli studenti del Politecnico separatamente per le tre aree di Architettura, Design ed Ingegneria