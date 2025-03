ChatGpt, ora può generare immagini: l'aggiornamento di OpenAi

Tecnologia

I simboli che usiamo tutti i giorni nelle nostre conversazioni condensano concetti, emozioni, pensieri, a volte servono a sottolineare il tono di ciò che si sta scrivendo. Si possono utilizzare anche come reazioni a singoli messaggi, per risparmiare tempo e non intasare le chat. Ma non sempre è chiarissimo cosa rappresentino. Ecco una mappa delle principali categorie per orientarsi