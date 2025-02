Musk e OpenAI, offerta bocciata da Altman: ma il Ceo rischia il posto

Il rischio di allontanamento è sottolineato dal Wall Street Journal, che evidenzia come l'offerta da 97,4 miliardi di dollari messa sul tavolo dal patron di Tesla rischia di "costringere" il Cda di OpenAI a "rivalutare" la somma da erogare all'organizzazione no-profit che ha la quota maggiore nella società, in un momento in cui si pensa a come trasformarla in una impresa a scopo di lucro

Sia che venga accettata o respinta definitivamente, "l'offerta di Elon Musk per OpenAI potrebbe finire per costare cara a Sam Altman". Il rischio di un nuovo allontanamento di Altman dalla sua creatura (dopo le caotiche settimane di novembre 2023, in cui fu 'licenziato' salvo tornare dopo poco) è sottolineato dal Wall Street Journal, che evidenzia come l'offerta da 97,4 miliardi di dollari messa sul tavolo da Musk rischia di "costringere" il Cda di OpenAI a "rivalutare" la somma da erogare dall'organizzazione no-profit che ha la quota maggiore nella società in un momento in cui si pensa a come trasformarla in una impresa a scopo di lucro. Sullo sfondo anche il ruolo di Microsoft, ad oggi principale investitore, in vista di una raccolta di nuovo capitale fino a 40 miliardi di dollari.