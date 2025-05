DJI presenta il nuovo drone Mavic 4 Pro: la nostra prova in anteprima

Abbiamo avuto modo di mettere alla prova le varie funzionalità del nuovo Mavic 4 Pro presso il Campo Volo di Freemodels, JPS Enterprise a Aeroclub Lodi presso la cascina Guado nel comune di Casaletto Lodigiano. Qui piloti e istruttori esperti si sono messi a nostra disposizione per darci consigli utili su come effettuare al meglio le riprese e le prove del nuovo drone. In particolare, JPS Enterprise è un’azienda che opera nel settore aeronautico ed è specializzata nei servizi aerei: permette di svolgere corsi per ottenere certificati per piloti di drone, corsi di avvicinamento ai droni, corsi professionali di specializzazione in varie applicazioni specifiche dei droni come fotogrammetria, rilievi LiDAR, ispezioni, supporto alle emergenze, agricoltura di precisione. Non solo, effettua videoriprese per cinema, pubblicità e tv, ispezioni indoor e outdoor, fotogrammetria, rilievi LiDAR, supporto per agricoltura. L’Aeroclub Lodi si occupa di aeromodellismo con aeromodelli anche di grandi dimensioni mentre Freemodels si occupa principalmente di modellismo dinamico, dando la possibilità a tutti gli appassionati (ma anche ai neofiti) di provare modelli radiocomandati terrestri o volanti. Presente anche un’area per droni racer FPV.