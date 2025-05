Luce e suono in perfetta armonia: la lampada IKEA con diffusore Sonos

Al cuore della lampada Ikea Symfonisk si trova un diffusore Sonos, sinonimo di eccellenza sonora. Il suono è profondo, avvolgente, calibrato per riempire ogni angolo della stanza con chiarezza e dinamica di ottimo livello, sia per l’ascolto quotidiano che per momenti più immersivi. La connessione con l’ecosistema Sonos permette inoltre di sincronizzare il dispositivo con altri speaker presenti in casa, creando un sistema multi-room semplice da gestire. È la soluzione perfetta per chi desidera un’esperienza sonora di qualità, senza rinunciare allo stile e senza dover aggiungere ulteriori dispositivi visibili o ingombranti. Tutte le impostazioni audio si possono gestire direttamente dall’app Sonos, compatibile - tra le altre cose - anche con Airplay 2.