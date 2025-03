Urbanista, la prova dei nuovi auricolari Santa Monica e Porto

Abbiamo trovato le Urbanista Porto davvero molto comode da indossare sia durante lo sport sia durante le attività quotidiane. Urbanista consiglia queste cuffie anche per ascoltare musica prima di dormire e eventualmente addormentarsi (grazie anche alla presenza del timer). La cancellazione passiva del rumore attutisce i rumori di fondo ma ad esempio in metropolitana o in aree molto affollate non è particolarmente efficace. Anche in questo caso abbiamo sentito un po’ la mancanza di un’app: è vero che si fa tutto tramite i comandi touch ma bisogna ogni volta ricordarsi come si fa (ad esempio, per attivare il timer di spegnimento bisogna toccare tre volte velocemente l’auricolare di sinistra; oppure, sempre per fare un esempio, per cambiare la modalità di equalizzazione bisogna tenere premuto l’auricolare di sinistra). Nella confezione non è presente il cavo di ricarica USB-C ma sono presenti i tre gommini di tre diverse dimensioni. Tre i colori: Midnight Black, Cloud White e Storm Blue, prezzo concorrenziale: 49 euro.