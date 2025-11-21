COP31, trovato accordo: conferenza clima 2026 in Turchia

La prossima Cop, che si terrà tra un anno, è attesa svolgersi ad Antalya, in Turchia dopo il passo di lato dell'Australia, l'altra candidata. Adelaida rivendica comunque la presidenza dei negoziati nel 2026, anche se si terranno nella città turca. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha parlato di "una grande vittoria sia per l'Australia che per la Turchia" sul canale ABC. L'Australia intende garantire inoltre che, nell'ambito dell'accordo, si tenga nel Pacifico un incontro dei leader "pre-COP", nonché un importante round di raccolta fondi per il Pacific Resilience Facility. Il ministro del clima australiano Chris Bowen ha affermato che la Turchia manterrà il titolo formale di presidente e "si occuperà delle sedi e del funzionamento" della Cop, ma che lui sarà il "presidente della Cop ai fini dei negoziati". "Avrei tutti i poteri della presidenza della COP per gestire, dirigere i negoziati, nominare i co-facilitatori, preparare la bozza del testo, emanare la decisione di copertura", ha affermato.