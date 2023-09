Scopre batterio mangia plastica, chimico 13enne vince premio

Giorgio Izzo, studente di terza media di Ercolano, ha vinto il premio nazionale di Federchimica dedicato ai giovani e riceverà il riconoscimento "La chimica, la scienza che salva il mondo", promosso dagli industriali del settore, a Milano il 26 settembre. "l'Ideonella Sakaiensis: golosa di plastica" è il titolo del video con cui il 13enne ha vinto il premio di Federchimica: si tratta di un batterio-eroe che può contribuire a salvare il mondo.

L'idea

L'alunno dell'istituto Iaccarino della città vesuviana, incontrando il sindaco Ciro Buonajuto nei giorni scorsi, ha raccontato come gli è venuta l'idea di parlare del batterio mangia plastica, di cui il mondo scientifico ha cominciato a studiare gli effetti nel 2016. "Dopo una mareggiata mi sono accorto di quanta plastica era stata portata sulla spiaggia e mi sono chiesto cosa si può fare per salvare l'ambiente" ha spiegato il giovanissimo studente con la passione per le scienze.

Il riconoscimento

Particolarmente orgoglioso del suo giovane concittadino Buonajuto che ha voluto conoscerlo e invitarlo al comune: "Giorgio è un'altra bella storia della nostra Ercolano, la dimostrazione concreta che solo la scuola può rappresentare il vero ascensore sociale e che con determinazione e impegno possiamo raggiungere traguardi importanti. Siamo davvero orgogliosi di questo suo risultato".

Perché spiega il sindaco "è importante riconoscere e celebrare il talento dei giovani studenti che si distinguono nelle loro aree di interesse. La chimica è una disciplina complessa e affascinante, e vincere un premio in questo campo dimostra un impegno straordinario e una passione per la scienza".