Lunistizio maggiore, cos'è e dove vederlo: quando sarà il prossimo

I lunistizi, in realtà, si ripetono ogni mese lunare, ma la distanza massima che possono raggiungere ha un ciclo di ben 18,6 anni; il fenomeno è legato a questa peculiare “danza” che la compagna della Terra esegue ogni giorno sull'orizzonte, sorgendo comunque sempre a Est come il Sole. La Luna non sorge sempre nello stesso punto nel cielo orientale, ma cambia progressivamente la sua posizione sulla base di diversi parametri celesti, spostandosi sempre più verso Nord o verso Sud e invertendo il tragitto con l'inizio di un nuovo ciclo.

Il Lunistizio maggiore o minore corrisponde al punto più settentrionale (o meridionale) in cui la Luna può sorgere sull'orizzonte orientale, determinando al contempo la posizione più alta e più bassa (massima o minima declinazione) sulla volta celeste. Si tratta di una sorta di corrispettivi estremi dei solstizi d'estate e d'inverno che coinvolgono il Sole. La Luna Piena del Lupo di lunedì 13 segnerà il Lunistizio maggiore (anche se il Lunistizio può verificarsi in qualunque fase lunare) .

Osservazione del fenomeno non semplice

La Luna, quindi, cambia costantemente posizione fino a raggiungere gli estremi settentrionale e meridionale (Lunistizio maggiore e minore). Il ciclo ha una durata di 18 anni e 223 giorni circa (18,6 anni, appunto). Quando questi eventi si verificano la Luna raggiunge la declinazione massima o minima nel cielo (la posizione più alta o più bassa) e sembra “fermarsi”, ecco perché in inglese il lunistizio è noto come “Lunar standstill”, ovvero Luna ferma. Osservare i lunistizi non è semplice come nel caso dei solstizi ed equinozi, perché a differenza del Sole, tracciare gli estremi della Luna richiede tempi e condizioni meteorologiche specifici.