Il calendario lunare di gennaio 2025

Anno nuovo, nuovo calendario lunare che si apre con un primo evento da ammirare in tutto il suo splendore, letteralmente: la Luna del lupo, il prossimo lunedì 13 gennaio. Si tratta della prima Luna piena dell’anno, luminosissima e in grado di essere osservata anche a occhio nudo senza l’ausilio di dispositivi di alcun tipo

Sin dai tempi più antichi, la Luna è sempre stata uno dei principali punti di riferimento per l’uomo. Questo grande satellite terrestre ha influenzato non solo la misurazione del tempo, ma anche la vita quotidiana, dall’agricoltura ai rituali culturali. Sincronizzare le proprie attività con i ritmi Lunari consente di vivere in armonia con la natura e soprattutto di sfruttare pienamente tutte le energie che ogni fase porta con sé. Ogni periodo dell’anno è legato a specifiche ricorrenze e, in alcuni casi, a veri e propri spettacoli naturali che catturano l’attenzione di milioni di persone. Nel mese di gennaio lunedì 13 si verificherà un fenomeno noto come Lunistizio maggiore, durante il quale la Luna può raggiungere la declinazione massima o minima nel cielo.

La luna del lupo

La data da segnare, dunque, è il 13 gennaio 2025 quando nel cielo notturno sarà possibile ammirare la prima Luna piena dell’annochiamata Luna del lupo. Il momento di massima visibilità è alle ore 22:27 di quel lunedì, ma già la domenica precedente sarà ben visibile e quasi del tutto piena. Quel giorno il nostro satellite raggiunge la sua massima luminosità ed è per tale ragione che, come anticipato, si potrà osservare a occhi nudo. Non serve alcuno strumento