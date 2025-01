Vietnam, scoperto crostaceo gigante ribattezzato Darth Vader dei mari

La nuova creatura fa parte di un gruppo di crostacei detti Bathynomus, tra i più grandi al mondo e che possono arrivare anche a 70 centimetri di lunghezza e oltre 1,5 chili di peso. In passato erano una rarità e venivano venduti solo in rare occasioni e oggi sono diventati uno dei prodotti oggi più ricercati nei mercati ittici di alcuni Paesi asiatici. Alcune sue caratteristiche ricordano quelle della maschera del signore dei Sith in Star Wars

Scoperto in Vietnam un nuovo crostaceo che ricorda la celebre maschera di Darth Vader in Star Wars. Questi esemplari superano i 30 centimetri di lunghezza e vivono nelle profondità marine, anche oltre i 2.000 metri. Il crostaceo è stato scoperto sui banchi del pesce di alcuni mercati vietnamiti dal gruppo di ricerca dell'Università di Singapore guidato da Peter Ng, che lo ha chiamato Bathynomus vaderi per alcune caratteristiche che ricordano la maschera di Darth Vader e che lo ha descritto sulla rivista ZooKeys.

Un crostaceo commestibile?

La nuova creatura fa parte di un gruppo di crostacei detti Bathynomus, tra i più grandi al mondo e che possono arrivare anche a 70 centimetri di lunghezza e oltre 1,5 chili di peso. In passato erano una rarità e venivano venduti solo in rare occasioni e oggi sono diventati uno dei prodotti oggi più ricercati nei mercati ittici di alcuni Paesi asiatici. Con un sapore simile a quello delle aragoste, sono considerati una prelibatezza, ma finora erano sconosciuti al mondo scientifico. I ricercatori li hanno scoperti visitando i mercati ittici e si sono resi conto di essere in presenza di una nuova specie di Bathynomus, più piccola di quelli giganti, caratterizzata da una testa che ricorda in molti aspetti l'iconico casco del signore dei Sith di Star Wars. Il fatto che una specie animale così comune fosse rimasta a lungo sconosciuta, sottolineano gli stessi autori della ricerca, dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per conoscere la biodiversità delle profondità marine. Un'urgenza accresciuta dalla vendita sempre più diffusa di Bathynomus nei mercati, che insieme alla distruzione di alcuni habitat abissali a causa di pesca ed estrazioni minerarie, potrebbe metterne a rischio l'esistenza.