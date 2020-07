Coronavirus, il bollettino del 7 luglio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 574 per un totale di 192.815. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70, cioè 2 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 940. Sono invece 13.232 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono finora 5.703.673, in aumento di 43.219 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.434.500, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Puglia ha un caso totale in meno rispetto a ieri perchè ha eliminato un caso duplicato.

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

16.713 in Lombardia

4.107 in Piemonte

4.269 in Emilia-Romagna

2.034 in Veneto

1.116 in Toscana

1.558 in Liguria

842 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

546 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

282 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

134 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata