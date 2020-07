Coronavirus Campania, De Luca: "Mascherine e vaccini o mesi pesanti "

Il presidente della Regione Campania invita a "usare le mascherina in caso di assembramenti" e sottolinea la necessità di "una campagna di massa per vaccinarsi" per l'influenza

Mascherine e vaccini altrimenti ci saranno dei mesi pesanti. È la sintesi del pensiero del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA), espresso in occasione del termine dei lavori di ristrutturazione degli spazi dell'ospedale Monaldi destinati a ospitare il centro clinico NeMo per le malattie neuromuscolari. De Luca invita a "usare le mascherina in caso di assembramenti" e sottolinea la necessità di "una campagna di massa per vaccinarsi" per l'influenza. "Questo ci salverà - spiega -, altrimenti avremo mesi pesanti".