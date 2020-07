Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Vincenzo De Luca cancella invece i limiti di orario di chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pub ed altri esercizi di ristorazione, che non avranno più obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli. Via libera da subito alle bande musicali, e alle sagre dal 10 luglio

7:43 - Messa di ringraziamento a Napoli, in tanti in piazza



Novecento fedeli hanno preso parte alla messa di ringraziamento voluta dal cardinale Crescenzio Sepe, per la pandemia che si spera essere alle spalle. In Piazza del Plebiscito sono state allestite 900 sedie, distanziate le une dalle altre di un metro, con percorsi separati di entrata e di uscita. Una celebrazione liturgica per "ringraziare Dio e quanti, per suo volere, si sono adoperati durante la pandemia", ha detto Sepe. Presenti due postazioni ambulanza della croce rossa, quattro pattuglie appiedate e un camper medico. Tra i presenti in piazza Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, il questore Alessandro Giuliano, il prefetto Marco Valentini, che ha proclamato dall'altare una delle letture della messa, l'ex sindaco Antonio Bassolino con Anna Maria Carloni, l'Arma dei carabinieri e l'Associazione nazionale Carabinieri, direttori generali delle Asl e di molti ospedali di Napoli e della Campania. Terminata la cerimonia il cardinale è sceso dall'altare, allestito davanti alla Basilica di San Francesco di Paola, salutando i fedeli e le autorità intervenute.

7:36 - Dal 6 luglio via libera agli sport di contatto

Via libera a calcetto e basket dal 6 luglio, sì al ballo nelle discoteche (da sabato 4) in entrambi i casi rispettando le norme del protocollo. Sono alcune delle misure previste in un'ordinanza che sarà firmata stasera dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca: tra l'altro si prevede la conferma del divieto di vendita di alcolici da asporto - e del consumo di tali bevande in luoghi pubblici - a partire dalle 22. Il presidente della Regione cancella invece i limiti di orario di chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pub ed altri esercizi di ristorazione, che non avranno più obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli. Via libera da subito alle bande musicali, e alle sagre dal 10 luglio; stop ai limiti di presenza sulle imbarcazioni da diporto purché nel rispetto della capienza omologata. L'Unità di Crisi avvierà un'istruttoria volta alla modifica degli attuali limiti di presenza sui mezzi di trasporto regionali, anche marittimi, in ogni caso nel rispetto delle esigenze di sicurezza dell'utenza.