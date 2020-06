Coronavirus Mondragone: altri 23 casi emersi nel focolaio

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che prosegue lo screening per il coronavirus relativo al Comune di Mondragone e alle zone limitrofe (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA). Al momento sono emersi altri 23 casi, comprensivi di tutti i collegamenti ricostruiti, scaturiti dai tamponi effettuati nelle aree circostanti l'ex Cirio.

Salvini a Mondragone: le tensioni

È durato due minuti il comizio di Matteo Salvini a ridosso della mini zona rossa dei Palazzi Cirio di Mondragone (LE TENSIONI - DE LUCA CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ESERCITO - LE FOTO), dove risiede la comunità bulgara in quarantena per i casi di contagio Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA). Le contestazioni di un nutrito gruppo di antagonisti, accompagnate dal lancio di bottigliette d' acqua, cui le forze dell' ordine hanno risposto con l'uso dei manganelli per allontanare i più scalmanati, hanno impedito al leader leghista di proseguire. "Viva la gente perbene di Mondragone italiani e stranieri che siano" sono state le parole del senatore, prima che scoppiassero i tafferugli. Ha poi aggiunto: "Mi spiace ci sia qualche balordo dei centri sociali che preferisce l' illegalità. Vanno bene le contestazioni ma la maleducazione lasciatela a casa. Era mio dovere esserci e ci tornerò giorno dopo giorno per le persone per bene di Mondragone". Successivamente, si recherà come previsto ad un bar sul lungomare per un "aperitivo con Salvini".