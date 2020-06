Focolaio Mondragone, ancora momenti di tensione: incendiato furgoncino

Ancora tensione a Mondragone (FOTO) dove alle due di notte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per l'incendio di un furgoncino in viale Margherita, vicino all'area dei palazzi ex Cirio dove è stata disposta la zona rossa a causa di una cinquantina di contagi da Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA), diffusi in particolare nella comunità bulgara che abita lì. A quanto si apprende, il mezzo dovrebbe essere di proprietà di un bulgaro e dai primi accertamenti pare che la causa sia dolosa. Per appiccare il rogo, infatti, sarebbe stata usata una bottiglia incendiaria.