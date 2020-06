Nei palazzi del “complesso ex Cirio” si sono registrati finora 30 casi. Nella mattinata di ieri alcuni inquilini italiani si sono lamentati accusando i bulgari di essere responsabili del contagio. Fino al 30 giugno, salvo proroghe, tutti i residenti dovranno rimanere in isolamento domiciliare

Resta alta la tensione all’interno dei palazzi del “complesso ex Cirio” di Mondragone (in provincia di Caserta), dove è in vigore la zona rossa decretata dalla Regione Campania in seguito alla scoperta di un focolaio di Covid-19. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN CAMPANIA ). Trenta sono i casi positivi: 29 sono bulgari e uno solo italiano. Gran parte della comunità bulgara risiede in un complesso degradato formato da cinque edifici.

Le tensioni

Ieri mattina alcuni inquilini italiani si sono lamentati della situazione e hanno accusato la comunità bulgara di essere responsabile della diffusione del virus. Nella notte una ventina di bulgari residenti nella zona rossa sono stati visti mentre provavano a scavalcare una rete per uscire, ma sono stati riportati dentro. Oggi la tensione è meno visibile, ma si percepisce avendo a che fare sia con gli italiani, sia con i bulgari.

Gli italiani: “Devono dichiarare tutta Mondragone zona rossa”

"Devono dichiarare tutta Mondragone zona rossa, che senso ha tenerci in casa mentre i bulgari escono di notte per andare a lavorare con il rischio che il contagio si diffonda ancora?". È quanto affermano gli inquilini italiani di uno dei cinque, ossia quello in cui sono presenti meno stranieri. I cittadini nostrani si dicono convinti che tanti bulgari sono sfuggiti alle maglie dei controlli.

I bulgari: “Coronavirus? Invenzione per tenerci chiusi in casa”

Per ora comunque, mentre il personale dell'Asl continua a praticare i tamponi - "abbiamo quasi finito", dichiarano gli operatori sanitari -, gli inquilini bulgari restano nelle loro case, mentre i connazionali che abitano fuori la zona rossa fanno la spola tra i supermercati e le abitazioni off limits, per portare cibo a soprattutto bevande, sebbene anche la protezione civile comunale stia fornendo i viveri. "Il coronavirus è un invenzione per tenerci chiusi in casa" dice un bulgaro. Un suo connazionale, mediatore culturale, afferma: "Solo chiudendo l'area si può delimitare il contagio, ma una volta separati i positivi dai negativi, quest'ultimi devono tornare ad uscire". Il fratello di uno degli inquilini stranieri, infine, afferma che stare "chiusi sette giorni in casa è impossibile. Dobbiamo lavorare e mangiare".

Il sindaco: "Cittadini siano tolleranti"

Sulle tensioni che il comune sta vivendo è intervenuto anche il sindaco Pacifico, che ha chiesto alla cittadinanza di "essere tollerante nei confronti della comunità bulgara. La tensione tra le due comunità - ha spiegato - c'è sempre stata, senza però mai degenerare in proteste o episodi violenti o razzisti, ma in questi giorni c'è qualcuno che cerca di approfittarne politicamente, essendo in periodo pre-elettorale. Stigmatizzo ogni strumentalizzazione politica della vicenda, e a chi dice che si poteva prevedere questo focolaio, rispondo che appena il 9 giugno scorso l'Asl effettuò quasi 70 test rapidi a inquilini bulgari dei Palazzi ex Cirio, e tutti risultarono negativi”, ha concluso Pacifico.