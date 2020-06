Coronavirus Campania, undici nuovi casi e zero decessi

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania su 2.171 tamponi esaminati. È quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è di 4.645 persone. Zero decessi nelle ultime 24 ore.

Salgono a 30 i casi riferibili al focolaio di Mondragone, sviluppatosi nel complesso abitativo "ex Cirio", formato da cinque palazzi. Tensione tra inquilini italiani e bulgari. (DIRETTA)

17:27 - In Campania oggi 11 positivi in Campania su 2171 tamponi

Sono 11, oggi in Campania, i casi positivi al Coronavirus su 2.171 tamponi esaminati. E' quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è di 4.645 persone; 269.477 il totale dei tamponi esaminati. Resta fermo a zero il numero dei decessi (431 il totale dei deceduti) mentre sono quattro le persone guarite oggi (4.066 il totale di cui 4.060 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti).

15:45 - A Napoli test per senza fissa dimora

"Abbiamo promosso, grazie al contributo del Rotary Club Napoli Angioino presieduto dal Prof. Nicola Pasquino, un'iniziativa a favore della comunità di persone senza fissa dimora attraverso l'esecuzione di test sierologici per il coronavirus in favore dei cittadini fruitori dei servizi assistenziali forniti dal dormitorio pubblico dell'Amministrazione Comunale di Napoli. In questo modo vogliamo assicurare ai cittadini più fragili una maggiore prevenzione, cura e presa in carico in questo momento così delicato". Lo rendono noto l'assessore alle Politiche sociali, Monica Buonanno, e alla Salute, Francesca Menna.

14:39 - Percepivano buoni spesa ma senza requisiti: denunciato nel Salernitano

I carabinieri della stazione di Buccino (Salerno) hanno denunciato 12 persone che hanno percepito buoni spesa per l'emergenza Covid senza averne i requisiti. Nei guai anche il responsabile dei controlli delle autocertificazioni che ha favorito l'elargizione delle somme non dovute. Gli indagati sono ritenuti responsabili di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e favoreggiamento reale. L'attività investigativa dei militari, avviata in concomitanza con l'inizio delle operazioni di distribuzione dei buoni spesa erogati dal Comune per l'emergenza Covid-19, ha consentito di raccogliere numerosi elementi di responsabilità da parte delle 12 persone che, attestando il falso, avevano presentato al Comune delle autocertificazioni contenenti dati non veritieri, al fine di ottenere il buono spesa. Il tutto sarebbe avvenuto con l'avallo della responsabile dei controlli delle autocertificazioni. Sono in corso ulteriori indagini per individuare eventuali altri cittadini che potrebbero aver usufruito illegittimamente del buono spesa.

14:37 - Cciaa Napoli stanzia 40 milioni per imprese

Un piano complessivo da 40milioni di euro per sostenere le imprese: è la somma stanziata dalla Camera di Commercio di Napoli che si aggiunge ai 10 milioni di euro già varati a inizio anno per attività promozionali. L'azione è stata definita durante la seduta del Consiglio Camerale, tocca ora alla Giunta tracciare le linee di indirizzo su cui saranno costruiti i bandi in uscita tra luglio e settembre. "Andiamo incontro alle imprese, che in questo periodo sono travolte da una crisi epocale, immettendo nel sistema produttivo energie e opportunità - ha commentato il presidente Ciro Fiola - Rappresentiamo un riferimento per le 340mila imprese iscritte e per questo motivo stiamo immaginando numerose iniziative dedicate ai diversi comparti".

13:59 - Casal di Principe, associazione produce mascherine all'interno di un bene confiscato alla Camorra

Un laboratorio sartoriale "Lfs social Lab", nato durante la pandemia e voluto dall'Associazione La Forza del Silenzio, impegnata nell'assistenza ai ragazzi autistici all'interno di un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe, ha attivato un nuovo ramo aziendale. Con il supporto della Fondazione Polis e della Fondazione con il Sud, sono stati progettati, ideati e prodotti vari prototipi di mascherine che hanno ricevuto la certificazione che consente di immetterle, da oggi, sul mercato in assoluta sicurezza, trasparenza e conformità. "E' un momento molto importante per tutta la nostra associazione - ha detto Vincenzo Abate de La Forza del Silenzio - Siamo in grado di offrire mascherine di qualità lavabili e riutilizzabili più volte. Ed è attualmente in corso di certificazione la Mask Ffp2".

13:28 - Focolaio Mondragone, tensioni tra comunità bulgara e italiana

Resta alta la tensione ai palazzi ex Cirio di Mondragone (Caserta), dove è in vigore la zona rossa decretata dalla Regione dopo l'emersione di un focolaio da Covid-19 che riguarda soprattutto cittadini bulgari, residenti in gran parte nel degradato complesso formato da cinque palazzi; 30 i casi positivi, tutti bulgari con un solo italiano. Ieri mattina alcuni inquilini italiani si sono lamentati accusando la comunità bulgara di responsabilità in ordine alla diffusione del contagio. Oggi la tensione è meno visibile, ma si percepisce parlando tanto con gli italiani che con i bulgari.

11:09 - Screening su epatite C e Covid nel Napoletano

Fare di un comune in provincia di Napoli il primo centro d'Europa completamente libero da epatite C. Rendendolo al contempo tra i più monitorati a livello nazionale sul fronte della diffusione del Covid 19.Si tratta di Casola di Napoli, 3.900 abitanti, posto a ridosso di Gragnano e Castellammare di Stabia: l'iniziativa è denominata ''Stop Covid-Zero epatite C'' ed è messa a punto dall'associazione EpaC in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud, il Comune di Casola e Astra onlus (per i trapiantati di fegato) e partirà domani, giovedì 25 giugno, alle 9 dalla piazza principale della città. Lo screening con i test per Covid 19 ed epatite C dei circa 3.900 abitanti si protrarrà per i successivi quindici giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 17. Il progetto prevede l'esecuzione di un test capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV e un test rapido per la ricerca degli anticorpi (IgG-IgM) anti Sars-Cov2 (con la stessa puntura si prendono due gocce di sangue per fare i due test). I pazienti positivi ad HCV verranno prontamente avviati a terapia presso il centro di cura aziendale per le malattie epatiche dell'ospedale di Gragnano diretto dal dottor Carmine Coppola che coordina tutte le attività del progetto con il suo team.I pazienti con positività al test per Ig Sars-Cov2 verranno invece sottoposti a tampone rinofaringeo per la ricerca dell'Rna virale e avviati alle misure di contenimento vigenti previste.''L'Asl Napoli 3 Sud - spiega il direttore generale Gennaro Sosto - si è particolarmente distinta per come ha affrontato ed affronta l'emergenza Covid-19. In particolare l'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziale è stata una scelta vincente, molto apprezzata dalla popolazione e riconosciuta best practice da Agenas. Adesso che siamo entrati nella fase tre, la mappatura della popolazione è di fondamentale importanza per valutare il ruolo dei pazienti asintomatici, portatori inconsapevoli del virus''.''Questa iniziativa - spiega Ivan Gardini presidente di Epac Onlus - si inserisce in un progetto più ampio, nato ben prima dell'avvento della pandemia, con l'obiettivo di ottenere la microeliminazione dell'epatite C. L'Hcv o virus dell'epatite C oggi fa meno paura, ma non è ancora stato debellato. Anzi, il decorso spesso asintomatico della patologia ne favorisce la diffusione e ne ostacola la diagnosi''.

7:02 - Dieci nuovi casi in Campania e due guariti

In Campania si registrano 10 nuovi casi di persone positive a Covid-19, il totale dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.634. Nella giornata di ieri si segnalano due pazienti guariti, per un totale di 4.062. Non si registrano invece nuovi decessi che restano 431. Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 267.306 tamponi. Questi i dati diramati dall'Unità di crisi di Regione Campania.