Coronavirus Campania, 17 positivi su 1.983 tamponi esaminati

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

Sono 17 i nuovi positivi al coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore sui 1.983 tamponi effettuati. Non si registrano deceduti. Il totale dei positivi sale così a 4.662. Il totale dei tamponi si attesta a 271.460. Quello dei deceduti a 431. C'è anche un nuovo guarito, che porta il totale a 4.067. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sono 17 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime ventiquattro ore sui 1.983 tamponi effettuati. Non si registrano deceduti. Il totale dei positivi sale così a 4.662. Il totale dei tamponi si attesta a 271.460. Quello dei deceduti a 431. C'è anche un nuovo guarito, che porta il totale a 4.067 (di cui 4.063 totalmente guariti e 4 clinicamente guariti).

14:44 - Vico Equense, additato come untore su Facebook: marittimo denuncia concittadini

Additato su Fb come untore di covid-19, per una festa mai organizzata a cui, secondo le 'male lingue', sarebbero state invitate una trentina di persone, e poi diffamato, sempre sui social, da alcuni concittadini. E' quanto accaduto a un marittimo di 63 anni, di Vico Equense (Napoli), che lo scorso 22 giugno ha presentato una denuncia-querela ai carabinieri della città della costiera sorrentina dove abita con la sua famiglia. Agli investigatori della Procura di Torre Annunziata chiede l'identificazione di 15 persone, che definisce "leoni da tastiera", responsabili, a suo dire, di averlo denigrarlo diffamato "a mezzo stampa" tra il 3 aprile e il 30 maggio scorsi, dopo la pubblicazione di un post su Fb nel quale sindaco rendeva noto alla popolazione della presenza di casi di coronavirus in città. "Papà è sbarcato il 15 marzo - dice il figlio, anche lui marittimo - qualche linea di febbre è apparsa una decina di giorni dopo. Nessun sintomo riconducibile al coronavirus e non immaginavamo che fosse positivo. Poi, dopo il post del sindaco, si sono scatenati i 'leoni da tastiera' che hanno pubblicato la foto di mio padre con commenti violenti, in cui gli auguravano addirittura la morte. Una settimana dopo i sintomi del covid si sono fatti vivi e papà è stato costretto alle cure mediche in ospedale. Adesso sta bene. Per fortuna i tamponi sono negativi. Ma le lesioni inflitte alla sua reputazione fanno più male di quelle che il virus ha lasciato ai suoi polmoni".

13:10 - Negativi test su ospiti struttura anziani Ercolano

I test Covid-19 effettuati sugli ospiti della residenza per anziani Ville delle Camelie di Ercolano (Napoli) hanno dato tutti esito negativo. Lo comunica l'Asl Napoli 3 Sud. Lo scorso 19 giugno una donna di 88 anni ospite della struttura, originaria di altro comune e con nessun parente o affine residente a Ercolano, è risultata positiva al Coronavirus. A darne notizia il sindaco Ciro Buonajuto sulla sua pagina Facebook che, due giorni dopo, ha informato che ''la donna è stata prontamente ospedalizzata, ma complessivamente in condizione di salute non preoccupanti''.

11:35 - Focolaio Mondragone, 49 positivi: di alcuni perse tracce

Sono arrivati a quota 49 i casi di positività al Covid nel focolaio emerso nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, a Mondragone, comune del litorale casertano. Si tratta in massima parte di cittadini bulgari residenti in quattro dei cinque palazzoni divenuti off limits da lunedì 22 giugno, dopo che è entrata in vigore l'ordinanza della Regione. Vanno inoltre avanti, anche se a rilento, le operazioni di trasferimento delle persone positive, peraltro tutte asintomatiche, al Covid Hospital di Maddaloni, dove sono 19 quelli attualmente ricoverati. Inoltre, ieri sono stati trasferiti sei contagiati, ne mancano all'appello altri 13, cui si aggiungono i nuovi positivi. Qualcuno tra i positivi, però, non si riesce a rintracciare. Questo perché molti inquilini, specie tra gli stranieri, non risultano censiti e si ipotizza che abbiano fatto perdere le tracce, anche per timore di perdere il lavoro. Molti sono braccianti agricoli, spesso sfruttati dai caporali di nazionalità bulgara, alcuni dei quali vivono anche agli ex Palazzi Cirio.

11:22 - Indagine sierologica nell'ex zona rossa di Sala Consilina

Nel Vallo di Diano e nel Tanagro, a sud di Salerno, indagine sierologica in tema di Covid-19. Sono coinvolte circa cinquemila persone residenti nei comuni nell'ex zona rossa di Atena Lucana, Auletta, Caggiano, Polla e Sala Consilina. A cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, i test prevedono l'effettuazione del tampone naso-faringeo, di un esame di siero post-prelievo e di un prelievo rapido su goccia di sangue.

11:09 - Dagli Stati Uniti medicine e strumenti donati alla Regione Campania

Medicinali e apparecchiature mediche per 336 mila dollari sono stati donati dagli Stati Uniti alla Regione Campania per fronteggiare la pandemia da Covid-19. L'iniziativa - ha detto il Console generale Usa a Napoli, Mary Avery rientra nel piano di aiuti ai Paesi alleati deciso a marzo dal Presidente Trump. All'Ospedale del Mare di Napoli le apparecchiature e le scorte di medicinali sono state consegnate nel corso di una breve cerimonia con il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca ed il Comandante delle forza navali Usa in Europa ed Africa James Foggo.



7:24 - In Campania 11 positivi su 2.171 tamponi

Sono 11, in Campania, i casi positivi al Coronavirus su 2.171 tamponi esaminati. Questo è quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi è di 4.645 persone; 269.477 il totale dei tamponi esaminati. Resta fermo a zero il numero dei decessi (431 il totale dei deceduti) mentre sono quattro le persone guarite ieri (4.066 il totale di cui 4.060 totalmente guariti e sei clinicamente guariti).