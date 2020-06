L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che alle ore 18 del 25 giugno i tamponi esaminati dall'inizio dello screening (ossia sabato 20 giugno) nel focolaio emerso nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, a Mondragone , Comune del litorale Casertano, sono stati 727: quelli risultati positivi sono 43. Si tratta in massima parte di cittadini bulgari residenti in quattro dei cinque palazzoni divenuti off limits da lunedì 22 giugno, dopo che è entrata in vigore l'ordinanza della Regione. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA - TENSIONE TRA LA COMUNITA' BULGARA E QUELLA ITALIANA ). Tra le comunità italiana e bulgara, residenti in quel luogo, sono nate delle tensioni. Il presidente De Luca ha annunciato l'arrivo di un contingente dell'esercito ( FOTO ) per controllare il territorio. Il governatore, dopo aver incontrato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, si è recato a Mondragone e ha dichiarato: "Al momento resta l'obbligo di quarantena per tutti quanti vivono nei 5 palazzi ex Cirio". Il sindaco del paese, Virgilio Pacifico, ha parlato di un "inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini, stranieri e non, i quali uscendo dalle rispettive abitazioni e violando di fatto il cordone sanitario, hanno creato paura nella cittadinanza, che ha dovuto assistere all'impotenza delle poche forze dell'ordine presenti".

Le tensioni

Alcune decine di cittadini di Mondragone hanno dato vita a un presidio presso uno dei varchi di accesso degli ex Palazzi Cirio, nel tentativo di violare la zona rossa. In seguito alla protesta dei residenti bulgari intorno alle 11 di questa mattina (quando alcune persone, in protesta per le misure adottate dalla Regione, hanno violato la zona rossa), le persone hanno urlato al varco presidiato dai soldati dell'esercito e dalle forze dell'ordine: "Perché non li avete fermati?". Un italiano ha affermato: "Lavoriamo solo quattro mesi all'anno, questa situazione ci sta rovinando. I bulgari possono fare tutto invece". La polizia, in tenuta antisommossa, è dovuta intervenire per allontanare i cittadini. Nessuno è rimasto ferito. La tensione sarebbe scaturita da un'incomprensione tra i manifestanti e un inquilino bulgaro affacciato alla finestra, e che poi è sceso per chiarire.

Un altro bulgaro, invece, ha lanciato una sedia dal balcone: gli italiani hanno risposto lanciando pietre e sfondando i finestrini delle auto dei bulgari parcheggiate. Poi hanno mostrato le targhe delle vetture come fossero un trofeo. Sotto al palazzo si è radunata una folla, che ha accusato anche la polizia di "essere stata troppo permissiva coi bulgari".

Occupata la rotonda sulla Domiziana

"Non si devono più sentire padroni della città, ormai ci siamo svegliati dopo 20 anni". Così uno dei manifestanti italiani che hanno occupato la rotonda sulla Domiziana di fronte ai palazzi ex Cirio. La protesta dei cittadini prosegue tra capannelli e discussione su come continuare la mobilitazione. Un medico dell'Asl, tra quelli più in prima linea in questi giorni, ha urlato contro dei manifestanti: "Voi state tutti qui e vi tenete il contagio, fateci lavorare". Un altro dei partecipanti al presidio si è invece rivolto alle forze dell'ordine: "Vogliamo vedere una vostra reazione, non potete far fare ai bulgari tutto quello che vogliono".