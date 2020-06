Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Via libera da Regioni ed enti locali alle nuove linee guida per il ritorno a scuola: è quanto prevede l'accordo raggiunto sulla scuola. Si torna in classe il 14 settembre, la didattica a distanza sarà solo per le superiori. Il premier Conte annuncia: "Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per investimenti sulla scuola".

Intanto è ancora alta l'allerta per i nuovi focolai in Italia: la tensione resta alta nei palazzi ex Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta, dove è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti bulgari. Ventisette nuovi casi di positività relativi al focolaio a Bologna al magazzino logistico della Bartolini, che si sommano ai 64 censiti in precedenza. Si valuta la chiusura dell'attività.