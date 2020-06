All’indomani della presentazione delle linee guida per la ripresa dell’anno scolastico a settembre, il Miur ha assicurato che ogni studente avrà spazio per la didattica e che c’è la possibilità di ripristinare 3mila edifici dismessi

"Le Linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre". Così il Ministero dell’Istruzione, all'indomani della presentazione delle Linee guida per la ripartenza delle scuole a settembre, ha confermato all’Ansa che tutti avranno un posto in aula per riprendere le lezioni (FOTO). Tra le ipotesi ci sarebbe quella di ripristinare 3mila edifici dismessi (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).