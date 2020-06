Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE

India, oltre mezzo milione di casi

La pandemia da nuovo coronavirus 'corre' in India: nel secondo Paese più popoloso del pianeta, 1,3 miliardi di abitanti, i casi hanno ormai superato il mezzo milione (100 mila in più che la scorsa settimana) e la curva è in ancora in aumento mentre i decessi sono già oltre 15 mila. Nelle ultime 24 ore, un nuovo salto in avanti: 385 nuove vittime e 18.500 nuove infezioni. Il gigante asiatico è il Paese con il maggior numero di casi dietro Stati Uniti, Brasile e Russia.